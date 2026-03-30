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VALOR DE MERCADO

Croácia enfrenta Brasil com dupla de zagueiros mais cara da história

Vušković e Gvardiol se alternam em primeiro e segundo lugar dos zagueiros mais caros no mercado

Marina Branco

Por Marina Branco

30/03/2026 - 14:33 h

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Gvardiol pela Croácia
Gvardiol pela Croácia -

A Copa do Mundo está batendo na porta da Seleção Brasileira, e o próximo passo até ela é contra a Croácia, na próxima terça-feira, 31, no último amistoso desta Data Fifa. No entanto, a missão promete ser dificultada por um elenco de peso, que inclui a dupla mais cara do mundo atualmente.

A missão do Brasil é furar a defesa liderada por uma das maiores e mais caras promessas do futebol atual, o zagueiro de 19 anos Luka Vušković. Com 1,93m de altura, o jogador já chamou a atenção contra a Colômbia, no primeiro amistoso, quando marcou gol na vitória croata.

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No entanto, o maior destaque nele é o valor, que deve superar em breve o do defensor mais caro da história, o também croata Joško Gvardiol.

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Quem é Vušković

Revelado pelo Hajduk Split, Vušković foi negociado com o Tottenham ainda aos 18 anos, em uma transferência de cerca de €14 milhões, aproximadamente R$ 75 milhões na época.

Atualmente emprestado ao Hamburgo, da Alemanha, o jovem defensor já atrai interesse de grandes clubes europeus. Nos bastidores, o Tottenham teria recebido sondagens entre €80 milhões e €90 milhões, cerca de 543.537.000 reais.

Vušković pela Croácia
Vušković pela Croácia | Foto: Reprodução I X

São valores que, se confirmados, colocariam o croata acima de nomes como Gvardiol e Harry Maguire no ranking de zagueiros mais caros da história.

Quem é Gvardiol

Já Joško Gvardiol foi revelado pelo Dínamo de Zagreb, seguiu para o Red Bull Leipzig, onde recebeu notoriedade para fechar o contrato com o Manchester City em 2023. No clube inglês, se tornou o zagueiro mais caro da história, levando a valorização para a Seleção Croata.

Assim, unindo Vušković e Gvardiol, a zaga croata reúne a dupla mais cara do mundo, trazendo muita atenção de mercado e qualidade para as quatro linhas contra o Brasil.

Gvardiol pelo City
Gvardiol pelo City | Foto: Manchester City

Ranking dos zagueiros mais caros da história

  1. Joško Gvardiol: 90 milhões de euros (do RB Leipzig para o Man. City, 2023)
  2. Harry Maguire: 87 milhões de euros (do Leicester para o Man. United, 2019)
  3. Matthijs de Ligt: 85,5 - 86 milhões de euros (do Ajax para a Juventus, 2019)
  4. Virgil van Dijk: 84,7 milhões de euros (do Southampton para o Liverpool, 2018)
  5. Wesley Fofana: 80 milhões de euros (do Leicester para o Chelsea, 2022)
  6. Lucas Hernández: 80 milhões de euros (do Atlético de Madrid para o Bayern, 2019)
  7. Ruben Dias: 71,6 milhões de euros (do Benfica para o Man. City, 2020)
  8. Aymeric Laporte: 65 milhões de euros (do Athletic Bilbao para o Man. City, 2018)

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Tags:

copa do mundo Croácia seleção brasileira

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