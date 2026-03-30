Croácia enfrenta Brasil com dupla de zagueiros mais cara da história

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Gvardiol pela Croácia - Foto: Reprodução I Instagram

A Copa do Mundo está batendo na porta da Seleção Brasileira, e o próximo passo até ela é contra a Croácia, na próxima terça-feira, 31, no último amistoso desta Data Fifa. No entanto, a missão promete ser dificultada por um elenco de peso, que inclui a dupla mais cara do mundo atualmente.

A missão do Brasil é furar a defesa liderada por uma das maiores e mais caras promessas do futebol atual, o zagueiro de 19 anos Luka Vušković. Com 1,93m de altura, o jogador já chamou a atenção contra a Colômbia, no primeiro amistoso, quando marcou gol na vitória croata.

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No entanto, o maior destaque nele é o valor, que deve superar em breve o do defensor mais caro da história, o também croata Joško Gvardiol.

Quem é Vušković

Revelado pelo Hajduk Split, Vušković foi negociado com o Tottenham ainda aos 18 anos, em uma transferência de cerca de €14 milhões, aproximadamente R$ 75 milhões na época.

Atualmente emprestado ao Hamburgo, da Alemanha, o jovem defensor já atrai interesse de grandes clubes europeus. Nos bastidores, o Tottenham teria recebido sondagens entre €80 milhões e €90 milhões, cerca de 543.537.000 reais.

Vušković pela Croácia | Foto: Reprodução I X

São valores que, se confirmados, colocariam o croata acima de nomes como Gvardiol e Harry Maguire no ranking de zagueiros mais caros da história.

Quem é Gvardiol

Já Joško Gvardiol foi revelado pelo Dínamo de Zagreb, seguiu para o Red Bull Leipzig, onde recebeu notoriedade para fechar o contrato com o Manchester City em 2023. No clube inglês, se tornou o zagueiro mais caro da história, levando a valorização para a Seleção Croata.

Assim, unindo Vušković e Gvardiol, a zaga croata reúne a dupla mais cara do mundo, trazendo muita atenção de mercado e qualidade para as quatro linhas contra o Brasil.

Gvardiol pelo City | Foto: Manchester City

Ranking dos zagueiros mais caros da história