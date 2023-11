Cruzeiro vê risco de queda aumentar mesmo sem entrar em campo | A TARDE

O Cruzeiro ficará de fora dos jogos nesta semana, visto que o jogo contra o Vasco, originalmente programado para esta quarta-feira, 9, pela 33ª rodada do Brasileirão, foi adiado para o dia 22 de novembro devido a um evento no Mineirão. Apesar da ausência em campo, a equipe corre o risco de descer mais um degrau na tabela em direção à Série B. Caso o Goiás vença o Santos na quinta-feira, o Cruzeiro pode ser empurrado para a 18ª posição.

O time mineiro enfrenta uma sequência de duas derrotas consecutivas, perdendo para o São Paulo na última quinta-feira, 2, e para o Internacional em casa no domingo, 5. Com esses resultados desfavoráveis e uma rodada difícil para o Cruzeiro, a equipe agora se encontra na zona de rebaixamento, após a vitória do Vasco sobre o Botafogo, que levou o time carioca à 15ª posição com 37 pontos.

Leia mais

>> Adversário direto do Bahia, Santos tem 9 desfalques para jogo decisivo

>> Ex-dupla Ba-Vi bate recorde de rebaixamentos na Série A; saiba quem

Atualmente, Cruzeiro, Bahia e Vasco estão empatados em pontos, mas o Cruzeiro possui uma vitória a menos. Com os resultados negativos da rodada, a probabilidade de rebaixamento praticamente dobrou. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, antes dos jogos do fim de semana, o Cruzeiro tinha uma chance de 12% de cair para a Série B. Após a conclusão da rodada, esse número aumentou para 23,8%.

O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Coritiba, no Paraná, no sábado, às 16h (horário de Brasília). O Coritiba encontra-se em uma situação ainda mais delicada, ocupando a vice-lanterna com 26 pontos.