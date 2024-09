Cruzeiro x Internacional: Duelo da 5ª rodada pode tirar o Bahia do G-6

Internacional e Cruzeiro voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira, 28, apenas três dias após o jogo no Beira-Rio, desta vez em duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução / SC Internacional

Em preparação para o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia está de olho no duelo entre Cruzeiro e Internacional, que pode tirar a equipe comandada por Rogério Ceni do G-6 do Campeonato Brasileiro de 2024. E não, não é replay.

Os times se enfrentaram neste domingo, 25, com os gaúchos levando a melhor. Nesta quarta-feira, 28, os clubes se enfrentarão novamente, em duelo atrasado da 5ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

Desta vez, o jogo será disputado no Mineirão. O clube mineiro vai contar com o apoio da torcida para vencer e ultrapassar o Bahia na tabela de classificação, já que em caso de vitória, chegará aos 40 pontos, um a mais que o Tricolor.

O Cruzeiro, no entanto, não vive seu melhor momento na temporada. Nas últimas quatro partidas disputadas na elite do futebol nacional, os mineiros perderam duas e empataram duas, saindo da quinta para a sétima posição durante este período de instabilidade.