COPA CHEGANDO!
CT do Bahia recebe visita de preparador da Seleção Brasileira
Cristiano Nunes visitou as instalações do CT Evaristo de Macedo na última sexta-feira, 31
Por Marina Branco
A pré-lista de Ancelotti já tem dois tricolores de aço, e a distância entre o Bahia e a Seleção Brasileira está cada vez menor. Na última sexta-feira, 31, o centro de treinamento Evaristo de Macedo recebeu a visita de um dos preparadores físicos da Canarinha, que conheceu as instalações do clube por completo.
Durante a visita, Cristiano Nunes, preparador físico que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira, percorreu todas as dependências do CT, observando de perto a infraestrutura e o funcionamento do espaço.
Leia Também:
O profissional também participou de conversas com membros do Departamento de Performance e Saúde, conhecendo em detalhes os métodos e rotinas implementados no dia a dia do clube.
Cristiano aproveitou a passagem para visitar as áreas dedicadas às categorias de base e ao futebol feminino, ampliando sua visão sobre a estrutura geral do Bahia. Antes de encerrar a visita, o preparador foi presenteado com uma camisa oficial do Tricolor como forma de agradecimento pela passagem pelo CT.
Cada vez mais perto da Copa do Mundo de 2026, o Bahia vive uma nova fase do clube, que teve um jogador entrando em campo pela Seleção pela primeira vez em décadas com a convocação de Jean Lucas na última Data Fifa.
