Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA CHEGANDO!

CT do Bahia recebe visita de preparador da Seleção Brasileira

Cristiano Nunes visitou as instalações do CT Evaristo de Macedo na última sexta-feira, 31

Marina Branco

Por Marina Branco

01/11/2025 - 15:51 h
Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia
Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia -

A pré-lista de Ancelotti já tem dois tricolores de aço, e a distância entre o Bahia e a Seleção Brasileira está cada vez menor. Na última sexta-feira, 31, o centro de treinamento Evaristo de Macedo recebeu a visita de um dos preparadores físicos da Canarinha, que conheceu as instalações do clube por completo.

Durante a visita, Cristiano Nunes, preparador físico que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira, percorreu todas as dependências do CT, observando de perto a infraestrutura e o funcionamento do espaço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City
Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão
Bahia nunca perdeu para o Red Bull Bragantino como mandante; confira

O profissional também participou de conversas com membros do Departamento de Performance e Saúde, conhecendo em detalhes os métodos e rotinas implementados no dia a dia do clube.

Cristiano aproveitou a passagem para visitar as áreas dedicadas às categorias de base e ao futebol feminino, ampliando sua visão sobre a estrutura geral do Bahia. Antes de encerrar a visita, o preparador foi presenteado com uma camisa oficial do Tricolor como forma de agradecimento pela passagem pelo CT.

Cada vez mais perto da Copa do Mundo de 2026, o Bahia vive uma nova fase do clube, que teve um jogador entrando em campo pela Seleção pela primeira vez em décadas com a convocação de Jean Lucas na última Data Fifa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ct evaristo de macedo EC Bahia seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Visita de Cristiano Nunes ao CT do Bahia
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x