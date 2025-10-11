Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Data Fifa: saiba onde assistir os jogos das seleções neste sábado

Jogos incluem amistosos e Eliminatórias da Europa e Ásia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/10/2025 - 11:10 h
Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45
Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45 -

Enquanto as Eliminatórias da América do Sul já chegaram ao fim, com o Brasil garantindo mais uma vez sua vaga, diversas seleções na Europa e na Ásia continuam em disputa por um lugar na Copa do Mundo. Neste sábado, 11, estão previstas 10 partidas oficiais, além de dois amistosos.

Equipes de destaque, como Portugal e Espanha, que se enfrentaram na final da Liga das Nações, entram em campo neste fim de semana. Confira a lista completa de onde assistir aos jogos deste sábado:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Amistosos internacionais

  • 20h30: Granada x Cuba –
  • 22h00: México x Colômbia – ESPN

Eliminatórias da Europa

  • 10h00: Letônia x Andorra – SporTV
  • 13h00: Hungria x Armênia – SporTV
  • 13h00: Noruega x Israel – ESPN, Disney+
  • 15h45: Bulgária x Turquia – Disney+
  • 15h45: Estônia x Itália – Disney+
  • 15h45: Portugal x Irlanda – Espn e Disney+
  • 15h45: Sérvia x Albânia – Disney+
  • 15h45: Espanha x Geórgia – SporT

Leia Também:

Esposa de Daniel Alves anuncia nascimento de filho do casal
Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez
Baiano de Surf agita Arembepe neste fim de semana; confira

Eliminatórias da Ásia

  • 14h15: Emirados Árabes Unidos x Omã – Disney+
  • 16h30: Iraque x Indonésia – Disney+

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistosos copa do mundo Data fifa eliminatórias Futebol Seleções

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x