Data Fifa: saiba onde assistir os jogos das seleções neste sábado

Portugal x Irlanda se enfrentam 15h45 - Foto: Foto: John MACDOUGALL / AFP

Enquanto as Eliminatórias da América do Sul já chegaram ao fim, com o Brasil garantindo mais uma vez sua vaga, diversas seleções na Europa e na Ásia continuam em disputa por um lugar na Copa do Mundo. Neste sábado, 11, estão previstas 10 partidas oficiais, além de dois amistosos.

Equipes de destaque, como Portugal e Espanha, que se enfrentaram na final da Liga das Nações, entram em campo neste fim de semana. Confira a lista completa de onde assistir aos jogos deste sábado:

Amistosos internacionais

20h30: Granada x Cuba –

22h00: México x Colômbia – ESPN

Eliminatórias da Europa

10h00: Letônia x Andorra – SporTV

13h00: Hungria x Armênia – SporTV

13h00: Noruega x Israel – ESPN, Disney+

15h45: Bulgária x Turquia – Disney+

15h45: Estônia x Itália – Disney+

15h45: Portugal x Irlanda – Espn e Disney+

15h45: Sérvia x Albânia – Disney+

15h45: Espanha x Geórgia – SporT

Eliminatórias da Ásia