Data Fifa: saiba onde assistir os jogos das seleções neste sábado
Jogos incluem amistosos e Eliminatórias da Europa e Ásia
Por Victoria Isabel
Enquanto as Eliminatórias da América do Sul já chegaram ao fim, com o Brasil garantindo mais uma vez sua vaga, diversas seleções na Europa e na Ásia continuam em disputa por um lugar na Copa do Mundo. Neste sábado, 11, estão previstas 10 partidas oficiais, além de dois amistosos.
Equipes de destaque, como Portugal e Espanha, que se enfrentaram na final da Liga das Nações, entram em campo neste fim de semana. Confira a lista completa de onde assistir aos jogos deste sábado:
Amistosos internacionais
- 20h30: Granada x Cuba –
- 22h00: México x Colômbia – ESPN
Eliminatórias da Europa
- 10h00: Letônia x Andorra – SporTV
- 13h00: Hungria x Armênia – SporTV
- 13h00: Noruega x Israel – ESPN, Disney+
- 15h45: Bulgária x Turquia – Disney+
- 15h45: Estônia x Itália – Disney+
- 15h45: Portugal x Irlanda – Espn e Disney+
- 15h45: Sérvia x Albânia – Disney+
- 15h45: Espanha x Geórgia – SporT
Eliminatórias da Ásia
- 14h15: Emirados Árabes Unidos x Omã – Disney+
- 16h30: Iraque x Indonésia – Disney+
