BEBÊ

Esposa de Daniel Alves anuncia nascimento de filho do casal

Casal optou por não compartilhar nenhuma imagem da criança

João Grassi

Por João Grassi

10/10/2025 - 20:28 h
Daniel Alves e Joana Sanz
Daniel Alves e Joana Sanz -

Ex-jogador da Seleção Brasileira e revelado no Bahia, Daniel Alves teve o primeiro filho com Joana Sanz, sua esposa. O anúncio foi publicado pela modelo através das redes sociais, nesta sexta-feira, 10.

Conforme a postagem de Sanz, ela e o ex-lateral optaram por não compartilhar nenhuma imagem do bebê. Aparece no post apenas uma pulseira prateada com a data de nascimento registrada, no dia 1º de outubro.

Na publicação, a modelo destacou a importância de preservar a intimidade da família e que a opção de não divulgar fotos da criança é uma maneira de evitar exposição a comentários maldosos.

Leia Também:

TAS condena Daniel Alves a indenizar ex-clube por rescisão contratual
Retorno aos gramados? Daniel Alves posta mensagem religiosa enigmática
Após absolvição, esposa de Daniel Alves desabafa: "Obrigada, vida"

“Infelizmente, nem todas as mensagens são bonitas, e sempre há pessoas tão podres por dentro que têm a coragem de desejar o mal a um bebê. Por isso, decidimos que não vamos publicar absolutamente nada sobre nosso bebê e faremos tudo o que for possível para protegê-lo da mídia. O que não se vê, não se estraga”, indicou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

x