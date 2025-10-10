Esposa de Daniel Alves anuncia nascimento de filho do casal

Daniel Alves e Joana Sanz - Foto: Reprodução/Redes sociais

Ex-jogador da Seleção Brasileira e revelado no Bahia, Daniel Alves teve o primeiro filho com Joana Sanz, sua esposa. O anúncio foi publicado pela modelo através das redes sociais, nesta sexta-feira, 10.

Conforme a postagem de Sanz, ela e o ex-lateral optaram por não compartilhar nenhuma imagem do bebê. Aparece no post apenas uma pulseira prateada com a data de nascimento registrada, no dia 1º de outubro.

Na publicação, a modelo destacou a importância de preservar a intimidade da família e que a opção de não divulgar fotos da criança é uma maneira de evitar exposição a comentários maldosos.

“Infelizmente, nem todas as mensagens são bonitas, e sempre há pessoas tão podres por dentro que têm a coragem de desejar o mal a um bebê. Por isso, decidimos que não vamos publicar absolutamente nada sobre nosso bebê e faremos tudo o que for possível para protegê-lo da mídia. O que não se vê, não se estraga”, indicou.