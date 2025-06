Retorno aos gramados? Daniel Alves posta mensagem religiosa enigmática

Daniel Alves, ex-jogador da Seleção Brasileira - Foto: Nelson Almeida/AFP

Absolvido da acusação de estupro na Espanha, Daniel Alves utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira, 30, para compartilhar uma postagem enigmática que deixou suspeitas sobre uma possível retomada na carreira como jogador de futebol.

O ex-lateral da Seleção Brasileira publicou uma imagem simbólica junto com uma legenda em tom religioso, utilizando versículos bíblicos que passam a mensagem de que ele ainda se enxerga como atleta profissional.

Na imagem postada, Daniel Alves aparece de costas em um campo de futebol, enquanto segura uma Bíblia e chuteiras. Além disso, um pombo da paz aparece voando sobre sua cabeça. Na legenda, o ex-atleta escreveu:

"EU SOU O QUE SOU manda dizer-vos que; assim como o PESCADOR continuou a ser pescador, o JOGADOR continuará sendo JOGADOR. O que Deus criou é perfeito quando está alinhado com a vontade e perfeição do DEUS que o criou. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, JESUS CRISTO HOMEM! 1 Timóteo 2:5 Porque ele é; O ÚNICO CAMINHO, A ÚNICA VERDADE, E A ÚNICA VIDA…. Ninguém vem ao PAI se não for por mim disse JESUS. Juan 14:6."

Caso de estupro é reaberto

O Ministério Público de Barcelona apresentou, no início deste mês de maio, um recurso contra a decisão que absolveu Daniel Alves da acusação de estupro, em março. A medida leva o processo ao Tribunal Supremo, a instância mais alta da Justiça espanhola.

Daniel Alves foi acusado de estuprar uma jovem espanhola em uma boate na cidade de Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. A vítima alega ter sofrido “penetração vaginal não consentida” no banheiro da área VIP do local. Segundo exames periciais, foi confirmada a presença de sêmen dentro do corpo dela.

A defesa da vítima já havia recorrido da anulação do processo em abril, o que também contribuiu para a reabertura do caso.