De jejum a esperança: Lucho Rodríguez vive semana de redenção no Bahia

Lucho Rodríguez marcou dois gols em dois minutos em cima do Retrô pela Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Lucho Rodríguez vem vivendo uma semana de sonho no Bahia. Após um jejum de quatro meses sem marcar gol pelo Tricolor, o uruguaio se redimiu "desencantando" contra o Juventude no último domingo, 27, e ampliando ainda mais seu retorno com dois dos três gols em cima do Retrô pela Copa do Brasil sendo marcados por ele.

Desde o primeiro jogo, Lucho já estava emocionado, comemorando o retorno com a torcida em suas redes sociais: "Obrigado, Nação, por sempre acreditar em mim. Sou muito grato a vocês. Depois de uma fase difícil e estranha na minha carreira, pude comemorar um gol com vocês novamente. Tudo passa".

No segundo, então, a alegria foi total - ao som de "Lucho Rodríguez, nós gostamos de você" entoado pela torcida, o uruguaio fez dois gols em dois minutos e voltou à artilharia tricolor, empatado com Willian José.

A volta de Lucho foi feita justamente na posição que sempre o favoreceu, vindo de jogadas pelo centro muito comentadas tanto pelo uruguaio quanto por Ceni. "Eu já disse quando fui para o Uruguai e também falei com o Rogério sobre a posição. Antes de vir para a Bahia, eu jogava de ponta-direita, de extremo. Agora eu tenho que me adaptar como centroavante, como delanteiro”, explicou Lucho.

“Eu posso fazer isso em qualquer função, mas como eu disse, onde eu puder ajudar o time, eu vou fazer. Eu sempre me apoiei no trabalho, no sacrifício, em saber que com trabalho você pode sair desse momento", comentou.

“Como eu disse, são momentos que os atacantes têm que passar, são fases que os atacantes às vezes não conseguem converter. Depois, quando entra uma (bola no gol), você tem a confiança de que pode continuar entrando mais, mas como eu disse, é importante que você sempre continue trabalhando e mantendo a confiança que os companheiros também lhe dão dentro do campo", completou.

Trio desfalcado

Agora, Lucho se tornou a grande esperança contra o Sport, próximo desafio do Bahia pelo Brasileirão, principalmente após a lesão que tirou Erick Pulga do ataque após poucos minutos em campo contra o Retrô. Sem Tiago, também lesionado, o trio do Esquadrão fica com poucas opções, dependendo do uruguaio para vencer.

Um dos principais "concorrentes" a homem-gol do Bahia é justamente Willian José, que trava uma relação de muita parceria com Lucho. "William me ajuda muito nos treinamentos, me dá muito apoio. A carreira que ele já fez, que vem fazendo, é admirável. Tê-lo como companheiro para mim é um prazer e poder aprender com ele também me ajuda muito”, afirmou.

Agora, os dois vão juntos rumo ao Sport e ao próprio Retrô, tentando garantir a vaga nas quartas no jogo de volta das oitavas na Arena Pernambuco. “Nós tentamos ir passo a passo, partida a partida. Sabemos que temos a obrigação de ganhar em cada partida porque a torcida o exige", comentou.

“Um clube grande como o Bahia tem que exigir de ganhar sempre e tratamos de dar o melhor em cada partida. Há jogos em que não estamos em um bom dia, mas tratamos de sempre devolver ao torcedor esse carinho que nos dão", completou.

Rumo ao Sport

Embalado pelos gols recentes, Lucho chega como promessa de gols para a torcida: “Viemos de uma sequência de partidas boas, vencemos bastante seguidas e acho que amanhã é uma oportunidade também para nos mantermos em cima da tabela no Brasileirão”.

“É uma partida importante para nós, sabemos a situação do rival, sabemos a nossa situação, para nos mantermos nas primeiras posições e vamos ganhar", finalizou.

O Bahia encara o Sport pela 18ª rodada do Brasileirão neste sábado, 2, às 16h, na Arena Pernambuco, tentando subir ainda mais no G-4. Do outro lado, o Leão tenta melhorar sua situação cativa na última posição da tabela, com apenas cinco pontos e nenhuma vitória até aqui.