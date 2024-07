De volta? West Ham aceita negociar Lucas Paquetá com o Flamengo

Paquetá comemorando gol com a Seleção Brasileira - Foto: IAN MAULE VIA AFP

O Flamengo está interessado em repatriar o meia Lucas Paquetá, que atualmente está no West Ham, da Inglaterra. O desejo do clube brasileiro surgiu após as acusações envolvendo o jogador com um possível esquema de aposta, que se confirmado, poderá baní-lo de jogar no Campeonato Inglês.

Desta maneira, o rubro-negro cerca-se de cuidados jurídicos para justificar o investimento no retorno do atleta de 26 anos. Correndo risco de perder o meia, o West Ham avalia efetuar a venda e garantir um mínimo retorno do valor adquirido, que girou em torno de 60 milhões de euros.

Neste cenário, o Flamengo visa entrar em um acordo com Paquetá, que poderá seguir carreira no Brasil. Assim, em negociações, o clube carioca foi atrás de conhecimento para avaliar se seria possível mantê-lo, mesmo em caso de condenação.

Segundo o GE, o clube acionou o escritório de advocacia Bichara e Motta, especialista em FIFA, onde foi analisado que há recursos suficientes para repatriar o atleta, sem correr riscos com a decisão tomada pela Federação Inglesa de Futebol.

Em meio às negociações, Paquetá, que já deu "ok" sobre o retorno, segue concentrado com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, onde está ocorrendo a disputa da Copa América. O jogador deve entrar em campo neste sábado, 6, às 22h, contra o Uruguai, pelas quartas de final do torneio.