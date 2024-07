De Yuri a Neymar; confira a escalação do Traidores F.C.

Yuri Lima e Neymar Jr. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Brasil foi dormir na quarta-feira, 10, com a notícia que o jogador Yuri Lima, do Mirassol, traiu a cantora Iza, grávida de seis meses. A informação foi divulgada pela própria cantora em um vídeo publicado nas redes sociais.

Mas, Yuri não é o primeiro atleta a cometer tal infração. O Portal MASSA! separou um timaço com jogadores que já foram infiéis, confira a escalação com time do Traidores F.C que foi montado no 3-4-3.

Goleiro

No gol temos Iker Casillas. Casado por 11 anos e com dois filhos, o ex-goleiro do Real Madrid e da Seleção Espanhola é apontando como um parceiro duvidoso na relação com a jornalista esportiva Sara Carbonero. Além de trair a mulher, o arqueiro não teria dado o apoio necessário quando ela enfrentou com câncer de ovário. A relação chegou ao fim em 2021.

Leia mais:

Rei Charles III faz pedido curioso a seleção da Inglaterra; entenda

Com maioria feminina, Time Brasil terá 277 atletas nas Olimpíadas

Novo Museu do Futebol relembra Daniel Alves e Robinho: "condenados"



Zagueiros

Na zaga vamos começar com o multicampeão Gerard Piqué. Quem não lembra do emblemático divórcio entre Shakira e Piqué em 2022? O ex-jogador teria traido a contora com uma pessoal mais jovem. A situação gerou uma música publicada pela artista, que ganhou Gremmy latino em 2023.

Outro zagueiro infiel é Éder Militão. Em 2022 o jogador traiu Karoline Lima com quem tem uma filha de dois anos. Na época a influenciadora ainda estava grávida. O ex-casal coleciona processos e escandalos nas redes sociais.

Pra fechar a zaga, temos o inglês John Terry. Em 2010, veio a tona a traição envolvendo ele e Vanessa Perroncel, então mulher do lateral esquerdo Wayne Bridge, com quem Terry jogou por seis anos no Chelsea. Além de parceiros em campo, os dois eram bastante amigos.

Meias

Começamos o meio com Casemiro. Com direito a prints, a suposta traição teria durado cinco anos. Nas conversas, era percebido que o jogador sentia ciúmes da amante. Porém Mariana Casemiro, esposa do do atleta, disse que não acredita nos boatos.

Andrezinho é outro exemplo de talaricagem. Em 2017, o meio-campista levou uma surra de um amigo. O motivo? A descoberta de uma traição envolvendo o jogador e a esposa desta pessoa.

Yuri Lima é o mais novo integrante da equipe. Contratado a 'peso de ouro', o volante foi exposto nas redes sociais devido a traição divulgada pela cantora Iza.

E para a camisa 10, o craque brasileiro que desconhece a fidelidade: Neymar. Enquanto Bianca Biancardi estava grávida, o atleta saiu com uma modelo e logo foi exposto. No instagram, o atacante publicou uma carta aberta onde admitiu a traição e pediu desculpas para a então noiva. O ex-casal estava separado há cerca de sete meses, mas estão sendo vistos cada vez mais juntos.

Atacantes

Em 2022, o atacante Antony foi acusado de trair a esposa Rosilenny Silva. Na mesma semana, a gravidez da suposta amante, a DJ Gabi Cavallin, foi revelada pela mídia.

O atacante Hulk gostou tanto da família de Iran Ângelo que decidiu trocar a companheira pela sobrinha dela. Em 2020, o jogador fez uma live revelando que traiu a então esposa, porém, a pulada de cerca não teria sido com a sobrinha de Iran.

E pra fechar a escalação, o escolhido é o jogador Jô. Com o recorde de seis filhos fora do casamento, em 2023 o atacante ainda recebeu o perdão da esposa, Claudia Silva, com quem tem uma relação de 15 anos.