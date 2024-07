Novo Museu do Futebol relembra Daniel Alves e Robinho: "condenados"

- Foto: Marcela Guimarães/Museu do Futebol

O Museu do Futebol, localizado na cidade de São Paulo, será reaberto nesta sexta-feira, 12, após uma longa e cara reforma, que custou aproximadamente 16 milhões de reais. A exposição dará mais espaço ao futebol feminino e destacará o Rei Pelé. Além disso, o espaço relembrará os ex-jogadores Daniel Alves e Robinho, que foram condenados por violência sexual.

"Daniel Alves e Robinho são presos na Espanha e no Brasil, respectivamente, após serem condenados por estupro na Europa", declarou o Museu.

Museu do futebol relembra casos de abuso | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Para o lado positivo, o Museu abordará com mais detalhes a história do futebol feminino no Brasil, destacando a história e a perseverança das mulheres entre 1941 e 1988, período em que a prática era proibida. De acordo com a diretora técnica, Marília Bona, a exposição "está em equilíbrio com o que a instituição oferece sobre a modalidade masculina".



Outro ponto para ser destacado é uma sala exclusiva para o tricampeão do Mundo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A nova sala contará, com riqueza de detalhes, toda a sua tragetória no esporte, incluindo a sua relação com outros atletas.



"A ideia era homenageá-lo de uma maneira que a imprensa não fez, mesclando o jogador que foi "rei" e o ser humano. Pelé vive um pouco em cada um de nós, representa o desejo, o instinto, uma forma de alcançar uma vitória em todos os sentidos, e nós tentamos colocar isso na exposição", disse Leonel Kaz, jornalista e curador.