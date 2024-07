Dentro de casa, Alemanha derrota Dinamarca e avança às quartas da Euro

Jogadores da Alemanha comemorando gol - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Diante dos seus torcedores, a Alemanha derrotou a Dinamarca e garantiu uma vaga nas quartas de final da Eurocopa. A vitória por 2x0 ocorreu na tarde deste sábado, no Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, com gols de Kai Havertz e Jamal Musiala. Para a próxima fase, os alemães esperam o vencedor do duelo entre Espanha e Geórgia, que ocorre neste domingo.

A partida foi protagonizada por uma paralisação temporária aos 34 do primeiro tempo, ainda em 0x0, graças às fortes chuvas de granizo e raios que assolavam a cidade. Assim, após 25 minutos sem bola rolando, o árbitro Michael Oliver permitiu o reinício do confronto.

No retorno, a partida que vivia com grandes chances no início, permaneceu até o fim, com ambas as equipes contando com grandes defesas dos seus goleiros. Na segunda etapa, após um gol dinamarquês anulado por impedimento, o juiz marcou um pênalti a favor da equipe anfitriã, que prontamente foi convertido por Havertz, abrindo o placar.

Na sequência da partida, a Alemanha cresceu, exigindo um grande trabalho feito pelo goleiro Schmeichel. Entretanto, na reta final do jogo, Musiala recebeu um ótimo lançamento em velocidade e ampliou o placar, fechando a classificação.

Ainda esperando a confirmação do adversário, a Alemanha volta a campo na sexta-feira, dia 5 de julho, no Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart.