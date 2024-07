Eliminação aumenta lista de vexames da Itália após Mundial de 2006

Itália foi eliminada para Suíça - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Com a eliminação para a Suíça nas oitavas de final da Eurocopa, a Itália aumenta a lista de vexames protagonizados após a conquista da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Na história recente, os torcedores italianos não vivem grande fase, entre grandes eliminações e, até mesmo, ausências em Copas do Mundo, como ocorreu em 2018 e 2022.

Apesar da conquista da Euro na edição passada, em 2021, o feito agora parece mais como uma exceção do que uma regra, tendo em vista que é o único título da Azzurra dos últimos 16 anos. Neste período, foram mais derrotas do que resultados a serem comemorados pelo país em formato de "bota".

Após o tetracampeonato em 2006, encostando nos cinco títulos da Seleção Brasileira, os italianos foram eliminados na fase de grupos da edição posterior, em 2010, na África do Sul. A Itália encerrou a participação sem nenhuma vitória, com dois empates, para o Paraguai e Nova Zelândia, e perdeu na última rodada para a Eslováquia.

Buscando deixar o Mundial no passado, dois anos depois a Azzurra disputou a Eurocopa de 2012, quando pareciam estar de volta aos momentos de glória garantindo vaga à decisão. Entretanto, enfrentando a Espanha, atual campeã do Mundo, os italianos sofreram a maior derrota da história de uma final da Euro. O título da Furia Roja veio com uma verdadeira goleada por 4x0, com gols de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata.

De volta a busca pela 5ª estrela, a Itália chegou na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em um grupo com Inglaterra, Costa Rica e Uruguai. Apesar do início positivo, vencendo os ingleses, a equipe italiana perdeu os dois jogos seguidos, sendo eliminada pela segunda vez consecutiva na fase de grupos.

Jogador da Itália saindo de campo | Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A partir deste momento, a Itália nunca mais disputou um jogo de Copa do Mundo. Em 2018, não conseguiu avançar nas Eliminatórias, sendo eliminada para a Suécia e ficando de fora de um Mundial após 60 anos. O feito foi repetido na edição seguinte, em 2022, desta vez perdendo por 1x0 para a Macedônia do Norte. Assim, ficando de fora de duas Copas pela primeira vez em sua história.