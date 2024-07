Descubra o planejamento da dupla Ba-Vi nesta janela de transferência

Bola oficial do Brasileirão - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A tão aguardada janela de transferências do meio de temporada abriu nesta quarta-feira, 10 de julho, e se estenderá até o dia 2 de setembro. Neste período, os clubes tentam reforçar seus elencos para o restante da temporada. No entanto, as novas contratações só poderão entrar em campo a partir da 17ª rodada, que será realizada no final de semana.

Bahia

Até o momento, o Bahia anunciou apenas uma contratação: o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que estava no Augsburg, da Alemanha. O clube também contará com os retornos de empréstimo do zagueiro Vitor Hugo, que estava no Panathinaikos, e do goleiro Gabriel Souza, do Portimonense.

Iago Borduchi e Carlos Santoro | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Em entrevista recente, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, destacou a estratégia de longo prazo do clube: “Tem o Iago, que foi uma contratação feita no começo da temporada, mas não há planejamento para gastar mais dinheiro, ao contrário do que todos pensam. É um projeto a longo prazo, não vai ser colocado milhões e milhões como as pessoas falam. É com o passar do tempo que o time vai crescer. É com o passar dos anos, não com o passar dos dias, que vai crescer no sentido de contratações”.

Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia, reforçou o compromisso do clube em melhorar a equipe de forma sustentável: “Estamos no nosso oitavo reforço [na temporada], mostra o nosso trabalho de melhorar a equipe. Como falado pelo Rogério, a gente continua atento ao mercado, às oportunidades e pronto para fazer movimento em caso de substituição, saída que venha a ter”.

Vitória

Assim como o rival, o Vitória fez apenas uma contratação até agora: o volante Ricardo Ryller, que estava no Al-Fayha, da Arábia Saudita. Além disso, três jogadores que estavam no Itabuna, disputando a Série D, retornam de empréstimo: José Breno, Luis Miguel e Lawan.

Três atletas que estavam no Itabuna retornam de empréstimo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória, revelou os planos do clube para a janela de transferências: “O Vitória tem o planejamento de contratar cinco jogadores nesta janela e é um planejamento que não está dependendo da Betsat. É um planejamento que nós já tínhamos de fazer contratações. Precisamos de dois atacantes de beirada, mais um centroavante e pelo menos mais um zagueiro, além do volante Ricardo Ryller, que já chegou”.

O diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, comentou sobre a necessidade de reforços que se adequem ao estilo de jogo do técnico Thiago Carpini: “Dentro do jogo que Carpini preza, de mais posse de bola, precisamos de atletas para manter a questão da competitividade, mas com essa característica técnica”.

Vale lembrar que jogadores sem vínculo com times podem assinar livremente fora do período da janela, desde que a rescisão anterior tenha acontecido dentro do prazo. A expectativa dos torcedores é alta, e as movimentações no mercado serão determinantes para que Bahia e Vitória alcancem seus objetivos no Campeonato Brasileiro.