Desejado pelo Vitória, Deyverson acerta com outro clube da Série A

Deyverson estava afastado do Cuiabá - Foto: Divulgação / Cuiabá

Deyverson está de novo clube. Após deixar o Cuiabá, ele desembarcará nesta segunda-feira, 5, em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG. A assinatura do contrato deve ocorrer no início desta semana, informou o jornal Lance!.

O atleta chega ao Galo com a expectativa de ser titular neste primeiro momento. Hulk, ídolo da torcida, trata uma lesão na panturrilha.

Ainda de acordo com a publicação, o Atlético pagará R$ 4,5 milhões pelo atacante. Além disso, as negociações quase confirmaram a saída de Alan Kardec do time, por empréstimo. Ele estaria envolvido no negócio com o Cuiabá, mas as negociações não andaram neste sentido e o centroavante ficará no Galo.

Deyverson foi desejado por outras equipes antes de fechar com os mineiros. O Vitória foi um dos que demonstrou interesse no polêmico jogador.