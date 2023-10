Diretor de Marketing completa prova dos 10km e exalta o A TARDE Run | A TARDE

Diretor de Marketing de A TARDE, Eduardo Dute completou a prova dos 10 quilômetros do A TARDE Run - A Maratona da Bahia, e conversou com o Portal A TARDE durante chegada à Arena Fonte Nova e exaltou a iniciativa do Grupo que faz parte das comemorações pelos 111 anos do centenário da Bahia neste domingo, 15.

A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.

"Sensacional uma corrida num modelo desse. Finalizando aqui dessa forma apoteótica dentro da Arena Fonte Nova. 10km suaves, devagar, tranquilos, somente para chegar. Mas foi muito massa a prova, sensacional. A TARDE está de parabéns, 111 anos fazendo um evendo grandioso desses. É para poucos, não é para todo mundo não", afirmou Dute.



"Um evento classe A, classe A de A TARDE. É isso que nós somos: primeiro lugar, protagonismo, inovação. O novo é a gente com 111 anos", completou o diretor de Marketing do Grupo.



Um dos responsáveis pelos projetos de inovação de A TARDE, Dute destacou outros eventos esportivos realizados pelo Grupo, a exemplo do Giro A TARDE e a Travessia Mar Grande-Salvador.



"Cada mês um desafio. Fizemos o desafio do ciclismo, 55km pela orla de Salvador, agora essa maratona maravilhosa. E no dia 19 de novembro a volta triunfal da Travessia Mar Grande-Salvador, uma prova inesquecível, que todos que passaram por ela não esquecem jamais. E a gente de A TARDE também não esqueceu ela. Estamos voltando com toda energia, com todo gás. Vamos ter um documentário sobre os 55 anos de prova, que vai começar a ser exibido esse mês. E muita coisa ainda vem por aí, janeiro, fevereiro, Carnaval, só acaba quando acaba", pontuou.