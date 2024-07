Dirigente da base exalta parceria com Itabuna: "Vitória vai colher frutos"

Carlos Anunciação, 'Carlão', gerente da base do Esporte Clube Vitória - Foto: Foto: Marcos Valença / Ag A TARDE

Nesta quarta-feira, 19, ocorreu o lançamento oficial da 14ª edição da Copa 2 de Julho, torneio sub-15, que vai reunir 40 participantes, entre equipes baianas, tradicionais clubes nacionais, times internacionais e a seleção brasileira da categoria. Durante o evento, a reportagem do Portal A TARDE entrevistou Carlos Anunciação, o ‘Carlão’, gerente da base do Esporte Clube Vitória.

"A Copa 2 de Julho sempre foi uma referência na categoria sub-15, a nível nacional. A competição tem um histórico de promover oportunidades para jovens talentos. No histórico do torneio, já existem alguns garotos que estão jogando no futebol nacional e internacional, e isso é uma referência positiva", ressaltou Carlão.

Ainda durante a entrevista, o gerente revelou a importância da parceria promovida com o Itabuna para o desenvolvimento da divisão de base do Leão:

"O Vitória não está participando das competições nacionais sub-20 por causa do ranking, então a parceria com o Itabuna foi fundamental para os atletas terem uma oportunidade de participar de uma competição de 'adultos'. O Esporte Clube Vitória vai colher frutos desta parceria. Alguns jovens já estão se destacando, então quem sabe, poderão ser aproveitados ainda esse ano, no elenco profissional", afirmou.

Por fim, Carlos Anunciação exaltou o trabalho que vem sendo feito na ‘Toca do Leão’ durante a gestão de Fábio Mota, dando o exemplo do jovem João Fernando, do Vitória, que vai defender a ‘Amarelinha’ na Copa 2 de Julho de 2024: "Tem aproximadamente uns seis anos que o Vitória não tem um atleta da base convocado. Então, essa oportunidade do João ter sido convocado, é para mostrar que o Vitória já está colhendo frutos, de um trabalho que está sendo feito há um ano e meio".