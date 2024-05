Do banco, Romário vê André Balada decidir jogo para o América-RJ | A TARDE

Presidente do America, Romário mobilizou a torcida para a estreia da equipe na Segunda Divisão do Campeonato Carioca. Ele se relacionou para a partida contra o Petrópolis, gerando a expectativa de que entrasse em campo, mas acabou ficando apenas no banco de reservas. Romário viu André Balada, ex-jogador do Santos e Vasco, decidir o jogo e garantir a vitória por 2 a 0 para o Mecão.

A torcida do America compareceu em bom número e pediu a entrada de Romário, gritando bem-humorada "ô, ô, ô, coloca o senador!" e "ô, ô, ê, ê, solta o Romário nessa p...!".

Leia mais:

Gabigol volta a treinar e tem novo número definido; confira

Romário vibrou intensamente com os dois gols. O primeiro, no primeiro tempo, foi marcado por Digão após uma bela assistência de André. O segundo, na etapa final, veio de um chute cruzado de Balada.

Após o gol, André correu em direção a Romário, apontou para o Baixinho e o abraçou efusivamente. No primeiro gol, todos os jogadores e a comissão técnica no banco também abraçaram o senador.

Após assistir do banco de reservas à vitória do América na estreia da Série A2 do Campeonato Carioca, Romário defendeu Gabigol, embora concordasse com a punição do Flamengo após o atacante aparecer em uma foto vestindo uma camisa do Corinthians.



Publicações relacionadas