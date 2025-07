Donnarumma é criticado por "aceitar risco" após fratura de Musiala

Jamal Musiala se lesionou em lance envolvendo o goleiro Donnarumma - Foto: Roberto Schmidt/AFP

A grave lesão sofrida por Jamal Musiala, do Bayern de Munique, durante a eliminação para o PSG no Mundial de Clubes neste sábado, 5, vai tirá-lo dos gramados por um longo período. Segundo o Bild, o meia-atacante alemão sofreu fratura na fíbula da perna esquerda e lesões nos ligamentos do tornozelo, com prazo de recuperação estimado em cinco meses.

O lance que causou a lesão de Musiala envolveu o goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris, que dividiu uma bola com o atleta de 22 anos ao sair do gol. Arqueiro dos bávaros, a lenda Manuel Neuer considerou que o italiano "aceitou o risco" de causar algo grave.

"É uma situação em que, eu acho, você não precisa agir dessa forma, é bastante arriscado. Ele simplesmente aceitou o risco de lesionar o adversário. Estamos torcendo para que não seja tão grave, mas certamente será", criticou o goleiro alemão.

Neuer disse que chegou a cobrar Donnarumma ainda dentro de campo, para que ao menos se desculpasse com Musiala. "Eu fui até ele e disse: 'Você não quer ir lá? Jamal está lá deitado, provavelmente vai para o hospital. Acho apropriado, por respeito, ir lá desejar boa recuperação e pedir desculpas'. Então, ele foi até o Jamal", detalhou.

Manuel Neuer, goleiro do Bayern, em ação | Foto: Divulgação/X/Bayern

Donnarumma aparentou estar bastante abalado após o ocorrido, mas isso não convenceu Neuer. "Os italianos são muito emotivos, cada um tem que decidir se acredita nele", criticou o goleiro do Bayern.

Quem também criticou Donnarumma foi o diretor esportivo e ex-atleta Max Eberl, do clube alemão, que também considerou imprudente a atitude do goleiro do Paris Saint-Germain.

"Se alguém pula na minha perna, com 100 quilos, enquanto eu estou correndo, há um alto risco de que algo aconteça. Não acho que ele tenha feito isso intencionalmente, mas ele também não considerou o fato de que havia alguém ali. Ele correu o risco, mas não quero que pensem que estou fazendo uma acusação", indicou.

Kompany lamenta lesão

Ex-zagueiro e hoje treinador do Bayern de Munique, o belga Vincent Kompany não mencionou Donnarumma como os companheiros. No entanto, ele disse que ficou "muito irritado" com o que aconteceu, relembrando o fato de que Musiala retornava de uma lesão recente.

Vincent Kompany durante entrevista coletiva | Foto: Divulgação / FC Bayern