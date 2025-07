Dortmund vence Monterrey e vai enfrentar Real Madrid no Mundial

Borussia Dortmund elimina o Monterrey por 2 a 1 com dois gols de Guirassy e garante vaga nas quartas do Mundial de Clubes. Time alemão reencontrará o Real Madrid em reedição da final da Champions 2023/24. - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O Borussia Dortmund garantiu a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey nesta terça-feira, 1, em Atlanta, resultado que impediu o reencontro do zagueiro espanhol Sergio Ramos com o Real Madrid, mas que permitiu a reedição da final da Champions League 2023/2024, uma vez que a equipe alemã reencontrará os espanhois.

Com dois gols de Serhou Guirassy (12' e 24') o popular time alemão avançou para as quartas de final, onde enfrentará a equipe 'merengue' no sábado, em East Rutherford, perto de Nova York.

O argentino-mexicano Germán Berterame (48') descontou para 'Los Rayados', cuja derrota impede que o capitão Ramos enfrente o time onde jogou na maior parte de sua carreira e se tornou um grande ídolo.

Sem o Monterrey, comandado por Domènec Torrent, ex-assistente de Pep Guardiola, a presença latino-americana no torneio ficou agora reduzida aos brasileiros Palmeiras e Fluminense.