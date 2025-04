Dudu explica o 'VTNC' a presidente: "Vim Trabalhar no Cruzeiro"

Declaração foi feita durante uma entrevista recente - Foto: Acervo pessoal

O atacante Dudu, que atualmente joga pelo Cruzeiro, voltou a se pronunciar sobre a polêmica envolvendo sua saída do Palmeiras e a presidente do clube paulista, Leila Pereira. Após meses em silêncio, o jogador comentou o episódio em que usou a sigla “VTNC” em uma publicação nas redes sociais, que foi interpretada como um xingamento direto à dirigente.

Segundo Dudu, o termo foi mal compreendido. De forma irônica, ele afirmou que a sigla, na verdade, significava “Vim Trabalhar no Cruzeiro”. A declaração foi feita durante uma entrevista recente, na qual o atleta também reiterou que se sentiu desrespeitado pelas falas de Leila sobre sua saída.

A tensão entre os dois começou após declarações da presidente, que afirmou que o jogador deixou o clube “pela porta dos fundos”. A resposta de Dudu veio em tom crítico e foi acompanhada de uma foto ao lado dos troféus conquistados pelo Palmeiras, onde atuou por quase uma década. Ele escreveu: “Minha história foi gigante e sincera, diferente da senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC.”

Ídolo da torcida alviverde, Dudu encerrou sua passagem pelo clube no fim de 2023, acumulando títulos importantes como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. A transferência para o Cruzeiro foi marcada por controvérsias nos bastidores e troca de farpas públicas.

A repercussão do caso gerou debates sobre a forma como dirigentes lidam com atletas históricos e reacendeu discussões sobre gratidão e respeito no futebol brasileiro.