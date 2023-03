Dupla BaVi anuncia escalações para clássico pela Copa do Nordeste

O Bahia e o Vitória divulgaram as escalações para o clássico que acontece neste domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Sem poder contar com Acevedo suspenso com três cartões amarelos, o escolhido foi Yago Felipe. O Rubro-Negro vai para a partida cheio de alteração, a surpresa é a presença de Trellez no lugar de Léo Gamalho no time titular.

O Esquadrão vai a campo com:

22 Marcos Felipe

13 André

44 Marcos Victor

3 Gabriel Xavier

79 Matheus Bahia

5 Rezende

20 Yago Felipe

8 Cauly

29 Jacaré

11 Biel

16 Ricardo Goulart

O Vitória vai a campo com:



1 Lucas Arcanjo

2 Zeca

4 João Victor

13 Camutanga

6 Lazaroni

5 Marco Antônio

8 Léo Gomes

21 Railan

11 Osvaldo

7 Thiago Lopes

22 Trellez