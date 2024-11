Dupla da Fórmula 1 aparece com novo uniforme do RB Bragantino

Max Verstappen e Sergio Pérez com a camisa do Bragantino - Foto: Mark Thompson/ Divulgação/ RB Bragantino

Atual tricampeão da Fórmula 1, o piloto Max Verstappen, da Red Bull, apareceu utilizando o novo uniforme do Bragantino, ao lado do companheiro de equipe Sergio Pérez. O lançamento do Massa Bruta homenageia os 20 anos da empresa austríaca no campeonato automobilístico.

O novo uniforme será usado pela equipe de Bragança Paulista neste sábado, 26, pela 31ª rodada do Brasileirão, quando enfrentará o Botafogo no Nabi Abi Chedid, às 19h.

A camisa foi inspirada no carro da Red Bull da temporada, sendo azul com detalhes em amarelo na lateral. Sobre a colaboração, o Diretor de Marketing da equipe taurina, Olly Hughes, destacou o lançamento como "icônico": "A camisa marca um momento icônico na história da F1 e do futebol, sendo a primeira vez que uma equipe de F1 colabora com um time de futebol desta forma, reunindo duas equipes da Red Bull".

Além disso, comentou sobre o interesse dos brasileiros na Fórmula 1 e como isso foi um incentivo para o surgimento da ideia do novo uniforme. Além disso, Olly também se mostrou ansioso para ver o lançamento 'entrar em ação' no sábado.

"Essa colaboração une a base de fãs incrivelmente apaixonada do Brasil e seu amor pela Fórmula 1 e pelo futebol. Isso faz parte das nossas comemorações deste ano, marcando os 20 anos de história da equipe na categoria (...) Estamos orgulhosos da colaboração e esperamos ver os jogadores vestirem a camisa na noite de sábado em Bragança Paulista”, disse o Diretor de Marketing.