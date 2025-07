É do Brasil! Luisa Stefani é finalista de Wimbledon nas duplas mistas

Luisa Stefani e seu parceiro britânico Joe Salisbury - Foto: WTA/AELTC

É do Brasil! Luisa Stefani é a primeira brasileira a alcançar uma final de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1967. Competindo nas duplas mistas, a tenista paulistana e seu parceiro britânico Joe Salisbury avançaram na semifinal nesta tarde de terça-feira, 8.

Stefani e Salisbury derrotaram a dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e a chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 0, com direito a dois tie-breaks. Foram parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), na quadra 2 do All England Club, em Londres, capital da Inglaterra.

Superfeliz e animada pra ir com tudo nessa final. Mais um grande jogo, adversários fortíssimos e decidido no detalhe. Encaixamos alguns pontos muito bem jogados nos dois tiebreaks que foram decisivos para a vitória. Luisa Stefani - Tenista brasileira

Vale lembrar que, junto com o também brasileiro Rafael Matos, a medalhista olímpica de 27 anos conquistou o Australian Open 2023 de duplas mistas. Ela está em sua segunda final de Grand Slam na carreira e tenta novo título.

Na final, Luisa Stefani e Joe Salisbury vão enfrentar o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova, atual número 1 do ranking de duplas feminino da WTA, na próxima quinta-feira, 10.

Jornada dupla

Luisa Stefani também está viva na disputa das duplas femininas. Ela e sua parceira húngara Timea Babos encaram a tcheca Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, nesta quarta-feira, 9, às 10h30 (de Brasília), pelas quartas de final.