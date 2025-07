Sem entrar em quadra, Bia Haddad é eliminada nas duplas em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund - Foto: Jimmie48/WTA

Beatriz Haddad Maia estava viva na disputa das duplas, mas agora deixa Wimbledon em definitivo. Apesar de não ter nem jogado, a tenista brasileira está fora do Grand Slam inglês após a desistência da sua parceira Laura Siegemund.

Enquanto Bia Haddad já havia sido eliminada no simples, Siegemund vai enfrentar Aryna Sabalenka, primeira colocada do ranking, nas quartas de final. Para priorizar o complicado duelo contra a bielarussa, a tenista alemã optou por abandonar as oitavas de final das duplas.

Bia e Siegemund enfrentariam a dupla formada pela russa Veronika Kudermetova e pela belga Elise Mertens, que avançam paras as quartas por W.O. Atualmente, a brasileira ocupa o 35º lugar no ranking de duplas, enquanto a alemã é a 22ª.

Agora, o Brasil é representado em Wimbledon apenas por Luisa Stefani. Atual número 29 do mundo nas duplas, a tenista de 27 anos forma dupla com a húngara Timea Babos e avançou às quartas de final. Stefani ainda está em quadra no momento para as duplas mistas, junto com o britânico Joe Salisbury.