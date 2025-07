MERCADO INTERNACIONAL Messi pode deixar o Inter Miami e reforçar gigante da Arábia Al-Ahli insiste em Messi e quer levá-lo da MLS para a Saudi Pro League Por Redação 07/07/2025 - 12:19 h

O Al-Ahli reabriu negociações com Lionel Messi e promete “fazer o que for preciso” para contratar o craque, que tem contrato com o Inter Miami até 2025. - Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Arábia Saudita não desistiu de contar com Lionel Messi em sua liga. Segundo o jornal francês L'Équipe, o Al-Ahli, atual campeão da Champions da Ásia, está em negociações com o craque argentino e promete investir pesado para fechar a contratação. A diretoria do clube saudita, segundo a publicação, está disposta a “fazer o que for preciso” para concretizar o acerto. Essa é a segunda tentativa saudita de levar Messi ao país. Em 2023, quando deixou o Paris Saint-Germain, o camisa 10 da Argentina foi alvo de uma forte investida do governo local, mas optou por seguir rumo ao futebol dos Estados Unidos, acertando com o Inter Miami. Leia Também: Brasil é superado pelos EUA e fica com a prata na Copa América Doce Mel perde para o Atlético-PI, mas sobe para a Série A2 Especulado no Bahia, atacante vira alvo de rival no Brasileirão Atualmente, Messi tem contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2025, mas, segundo o L'Équipe, ainda não há definição sobre uma possível renovação. Ele já conquistou dois títulos com o Inter Miami — a Leagues Cup e o Supporter’s Shield —, mas ainda não venceu a Major League Soccer, principal torneio do país. O Al-Ahli busca usar o bom momento e o peso do elenco para atrair Messi. A equipe conta com nomes de peso como os brasileiros Roberto Firmino e Galeno, além de Riyad Mahrez, ex-Manchester City, e Ivan Toney, ex-seleção inglesa. Caso o acerto se concretize, Messi voltaria a atuar na mesma liga de Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nassr. O reencontro das duas estrelas do futebol mundial reacenderia a rivalidade histórica em solo saudita.

