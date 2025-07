Doce Mel perde para o Atlético-PI, mas sobe para a Série A2

O Doce Mel-BA perdeu para o Atlético-PI por 3 a 1 e está fora da final da Série A3, mas garantiu vaga na Série A2 do Brasileirão Feminino de 2026. - Foto: Samuel Andrade/Ascom CAP

O Doce Mel-BA perdeu para o Atlético-PI por 3 a 1 neste domingo, 6, e ficou de fora da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, mas ainda assim está garantido no Brasileirão Feminino Série A2 de 2026.

A equipe baiana entrou em campo precisando vencer por quatro ou mais gols de saldo — o que ainda não tinha ocorrido nesta temporada — após também perderem o jogo de ida, mas por 3 a 0.

O jogo

Apesar da vantagem, o Atlético-PI foi a campo disposto a buscar um novo triunfo sobre o Doce Mel. Aos 26 minutos, Silmara recebeu na entrada da área pela esquerda, quase na meia-lua, escapou da marcação de Milena Biro-Biro e bateu alto, cruzado, para abrir o placar.

A camisa 7 ampliou aos 44, em chute de fora da área que bateu no travessão antes de entrar no gol. Foi o décimo gol da atacante, artilheira do Brasileirão A3.

As baianas descontaram no início da etapa final, com Cristina, aos cinco, que percebeu Grazy adiantada e encobriu a goleira. A empolgação, porém, durou quatro minutos.

Aos nove, após cobrança de falta de Suellen pela esquerda, Stefanny cabeceou no canto esquerdo de Paloma, fazendo o terceiro do Atlético-PI e definindo o marcador.

Futebol feminino baiano em alta

Apesar da derrota do Doce Mel, as meninas ainda assim garantiram vaga na Série A3, evidenciando a grande fase do futebol feminino do estado da Bahia.

Além do equipe do interior baiano, o time feminino do Bahia também vive grande momento: entraram para história ao conquistar uma vaga na fase final do Campeonato Brasileiro Série A1 — primeira equipe nordestina a alcançar tal feito.

já o time feminino do Vitória até lutou, mas bateu na trave na disputa pelo acesso à Série A1. As Leoas da Barra venceram o Atlético-MG por 1 a 0 nesta tarde de sábado, 5, no Barradão, mas foram eliminadas nos pênaltis. O jogo foi válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2.