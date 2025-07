Brasil é superado pelos EUA e fica com a prata na Copa América

Brasil é derrotado pelos EUA na final da AmeriCup feminina por 92 a 84, fica com a prata e disputará o pré-Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2026. - Foto: Reprodução / FIBA

A seleção brasileira feminina de basquete lutou até o fim, mas não conseguiu superar a força dos Estados Unidos na decisão da Copa América feminina de basquete 2025.

Em um confronto equilibrado entre duas seleções invictas, realizado neste domingo, 7, em Santiago, no Chile, as norte-americanas cresceram no último quarto e venceram por 92 a 84, garantindo o título continental e a vaga direta na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na Alemanha.

Mesmo com um elenco formado por jogadoras universitárias, as norte-americanas mostraram força diante da atual campeã do torneio. Mikayla Blakes foi o grande destaque da final, com 27 pontos, e levou o prêmio de MVP da competição. Hannah Hidalgo também brilhou com 16 pontos.

Pelo lado brasileiro, Damiris comandou o ataque com 35 pontos e foi a cestinha do jogo. Bella Nascimento também teve atuação destacada, com 24 pontos e cinco bolas de três convertidas. Kamilla Cardoso enfrentou problemas com faltas e ficou grande parte do tempo no banco, mas ainda assim anotou 19 pontos.

"Foi frustrante não conseguir ajudar mais a equipe em quadra", comentou Kamilla após a partida.

O quinteto ideal da AmeriCup teve duas brasileiras: Damiris e Kamilla, além de Blakes, Hidalgo e a canadense Syla Swords. Com o vice-campeonato, o Brasil terá que buscar sua vaga na Copa do Mundo no torneio pré-mundial, marcado para março de 2025.

As brasileiras, maiores campeãs da história da competição com seis títulos, defendiam a taça conquistada em 2023. Já os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos e mundiais, chegaram ao quinto título da AmeriCup e seguem atrás do Brasil no ranking histórico do torneio continental.

Além de EUA e Brasil, outras seleções classificadas para o torneio pré-mundial são Canadá, Argentina, Colômbia e Porto Rico.