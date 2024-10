Alex Sandro sente desconforto e vira desfalque em duelo contra o Bahia

Alex Sandro fez cinco jogos pelo Flamengo na temporada - Foto: Ruano Carneiro/Getty Images

Autor do gol que deu a vitória ao Flamengo no jogo contra o Corinthians, na última quarta, 2, o lateral-esquerdo Alex Sandro não enfrentará o Bahia, neste sábado, 5, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo na Arena Fonte Nova.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu", informou o Flamengo em nota divulgada nesta sexta-feira.

Aos 33 anos, Alex Sandro não atuava desde maio deste ano, quando defendia a Juventus, da Itália, e chegou ao clube carioca na última janela de transferências. O jogador vinha ganhando ritmo de jogo no Flamengo e foi o autor do único gol da vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, no Maracanã, em duelo válido pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Com o desfalque de última hora, o técnico Filipe Luís deve contar com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas no time titular.

O Rubro-Negro, que encerrou, nesta sexta, a preparação de olho no Bahia, deve ir a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.