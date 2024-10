Anota mais um! Ruan Pablo marca, mas Brasil é derrotado no sub-16

Ruan Pablo marca mais um no Sul-Americano Sub-16 - Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira Sub-16 foi derrotada pelo Equador por 2 a 1 no Campeonato Sul-Americano da categoria, em uma partida marcada pelo brilho de Ruan Pablo, atacante das categorias de base do Bahia. O Pivete de Aço marcou o único gol do Brasil, mas o resultado negativo obriga a equipe a vencer a Argentina no próximo confronto para garantir a classificação para as semifinais.

Assista ao gol:

OLHO NELE! 👀🇳🇱



GOOOL DO NOSSO MENINO DA BASE: Ruan Pablo. Partida pela Seleção Brasileira no Sul-Americano. pic.twitter.com/ix91nQAAwF — Bahia da Resenha Ⓥ (@Bahiadaresenha_) October 12, 2024

Além de Ruan Pablo, Dell, também oriundo das categorias de base do Bahia, foi titular na partida. Ambos são os artilheiros da equipe brasileira na competição, com dois gols cada. O goleiro Jampa, também do Bahia, ficou no banco de reservas durante o confronto.