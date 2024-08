Após decepções, Bahia busca classificação na Fonte Nova contra o Botafogo

Fiel torcida Tricolor apoia o Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia decide sua vida na Copa do Brasil contra o Botafogo diante da fiel torcida. A partida será nesta quarta-feira, 7, logo mais, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time azul, vermelho e branco tem a oportunidade de realizar seu primeiro grande feito em casa em 2024.

Nos jogos decisivos na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Esquadrão decepcionou sua apaixonada torcida. O Tricolor de Aço decidiu o Campeonato Baiano em casa diante do arquirrival Vitória. No primeiro clássico, perdeu por 3 a 2 no Barradão e empatou por 1 a 1 diante de quase 50 mil pessoas na Fonte.

Pela Copa do Nordeste, a exceção esse ano foi eliminar o Náutico nos pênaltis nas quartas de final do Nordestão. Na fase seguinte, a equipe foi superada na semifinal pelo CRB também em decisão da vaga nos pênaltis, após o empatar sem gols no tempo normal.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe chegou a ter a melhor campanha como mandante, com sete triunfos consecutivos. O algoz foi o Cuiabá, que venceu o Esquadrão e quebrou a invencibilidade de 20 jogos na temporada.

Escrita pode ser quebrada diante do Botafogo

O Tricolor terá sua primeira partida decisiva pela Copa do Brasil em casa, já que as classificações nas fases anteriores ocorreram longe de Salvador.

O Bahia começou sua jornada fora de casa contra o Caxias em jogo único. Empatou no tempo normal por 2 a 2 com gols de Thaciano e Cauly e venceu o time gaúcho nos pênaltis.

Já na terceira fase do torneio nacional, o time de Rogério Ceni encarou o Criciúma. Venceu o jogo de ida pelo placar mínimo na Arena Fonte Nova e derrotou os catarinenses por 2 a 0 como visitante, no Estádio Heriberto Hülse.