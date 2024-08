Bahia recebe o Botafogo para seguir acreditando em um título em 2024

Bahia vive momento ruim na temporada - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Mente o torcedor do Bahia que diz não ter ficado empolgado com o desempenho que seu time mostrou na Série A antes da sequência pouco inspirada que enfrenta atualmente. Ao mesmo tempo em que o Tricolor de Aço vencia (e convencia) partidas contra equipes cotadas ao título do Brasileiro, o Esquadrão sentiu o amargor da eliminação em fases de mata-mata das competições disputadas — como foi com o vice no Baianão e a queda na Copa do Nordeste.

O clube baiano já deu provas nessa temporada do potencial que tem para alcançar grandes feitos, mas, efetivamente, com a diminuição do aproveitamento no nacional, a expectativa dos torcedores em poder ver ainda em 2024 o Bahia levantando um caneco está se esvaindo. No entanto, ainda há esperança uma esperança maior: no confronto de volta contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, que acontece às 19h de hoje, na Fonte Nova, o Super-Homem Tricolor vai precisar mostrar toda sua força para manter vivo o sonho das vozes das arquibancadas.

Em casa, com a ajuda da massa azul, branca e vermelha, o time precisa de um simples triunfo para ficar com a vaga na próxima fase. O técnico Rogério Ceni, após derrota no último jogo, contra o Fluminense, comentou o momento que seu clube passa e explicou o que deve ser feito para conseguir alcançar as metas desejadas.

“Agora temos um mata-mata pela frente, temos que ser inteligentes. Depois tem o clássico. Acho que cada um de nós tem que olhar para dentro, ver que já produzimos muito, e que nesse momento não temos conseguido jogar. Falta um pouco de confiança, temos que reverter isso com nossa atitude antes de entrar no jogo”, afirmou o treinador.

Quase ter chegado à ponta do Campeonato Brasileiro revelou o talento coletivo dos comandados de Ceni. Agora, o sarrafo ficou mais alto, pois a torcida sabe o que esse elenco pode entregar. Se o Bahia quer fazer dessa temporada histórica, um passo importante é botar fogo na crise, na noite de hoje, diante do Fogão.

O técnico Rogério Ceni | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Grupo focado

Na tarde de ontem o clube baiano fez o último treino antes do duelo contra o Alvinegro carioca, e foi Éverton Ribeiro, uma das maiores referências entre os jogadores, quem falou com a imprensa em uma entrevista coletiva. O meia admitiu a má fase do Bahia, mas disse que a coletividade pode ser a chave para superá-la.

“Nesse momento, é hora de todo mundo remar para um lado só, fazendo o nosso melhor. Independentemente do que acontecer, sabemos o que fazer. É trabalhar hoje [ontem], se preparar bem, estar focado e fazer bem feito. Vai ser um jogo difícil, um dos melhores times do Brasileiro. Vai ter que ser o nosso melhor jogo para sairmos classificados”

O meio-campista ainda garantiu que o grupo está focado. Ontem, os jogadores fizeram uma reunião para debater estratégias para vencer o adversário. “Nos reunimos só os jogadores, porque sabemos que é difícil, mas pode mudar com esses jogos importantes. Temos que dar essa resposta para o torcedor e para nós mesmos. Vamos deixar tudo dentro de campo para reverter essa situação e nos classificar nesta quarta-feira”, concluiu.