No Ba-Vi, Bahia pode igualar pior sequência negativa da Série A de 2023

Bahia perdeu para o Fluminense no último domingo, 4 - Foto: Celo Gil / EC Bahia

Em sua pior fase no ano, acumulando um jejum de seis jogos sem vencer, sendo cinco deles pela Série A do Campeonato Brasileiro, a torcida tricolor já está ‘acostumada’ a ver o Bahia ficar longos períodos sem vencer na elite do futebol brasileira.

Leia mais:

>> "Quem sabe o vovô possa ir lá e pescar novamente", provoca Osvaldo



Em 2024, após passar grande parte do 1º turno entre os quatro primeiros colocados do certame e sendo exaltado pelo estilo de jogo propositivo, sem mudar seus ideais, independente do adversário enfrentado, a equipe comandada por Rogério Ceni parece ter atingido o teto físico e técnico no ano, sendo o segundo pior time da Série A nas últimas cinco partidas.



Desde 2019, em todas as edições em que esteve presente na Primeira Divisão do Brasileirão, o Esquadrão de Aço somou uma sequência negativa de pelo menos cinco jogos sem vencer, já contando com a temporada atual.



Confira:

2024 (até o momento): Jejum de 5 jogos - Cuiabá; Corinthians; Atlético-GO; Internacional e Fluminense.

2023:Jejum de 6 jogos, duas vezes - Santos; Flamengo; Goiás; Internacional; Fortaleza e Cruzeiro / Fluminense; Grêmio; Cuiabá; Corinthians e São Paulo.

2021: Jejum de 8 jogos - São Paulo; Flamengo, Atlético-MG; Sport; Cuiabá; Atlético-GO; Grêmio e Fluminense.

2020: Jejum de 9 jogos - São Paulo; Ceará; Palmeiras; Flamengo; Internacional; Grêmio; Atlético-GO; Corinthians e Athletico-PR.

2019: Jejum de 9 jogos - Ceará; Internacional; Santos; Cruzeiro; Chapecoense; Flamengo; Palmeiras; Goiás e Atlético-MG.

Momento ruim

Com a atual sequência da equipe azul, vermelha e branca, o treinador Rogério Ceni reconhece que o time teve uma queda brusca de rendimento, mas destaca a cobrança por resultados melhores: "Temos que voltar a jogar mais".

"Temos que melhorar no individual e coletivo. Já mostramos coisas boas esse ano. Temos que voltar a vencer. Só somamos um ponto no segundo turno, é pouco. Temos que buscar o objetivo que foi traçado pelo clube e por nós", afirmou o treinador, visivelmente preocupado com a atual situação do time.

| Foto: Celo Gil / EC Bahia

Além do treinador, o capitão e camisa dez do time, Éverton Ribeiro também se mostrou preocupado com a má fase: “Temos que rever os nossos conceitos”.