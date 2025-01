Após gol na Copinha, Dell mostra confiança: "Próximo jogo tem mais dois"

HAALAND DO SERTÃO

Dell (à dir) celebra gol sobre o Sergipe ao lado de companheiro - Foto: Jhony Pinho | EC Bahia

Um dos nomes mais badalados da delegação do Bahia que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Dell, de 16 anos, saiu do banco para marcar um dos gols do triunfo tricolor sobre o Sergipe.

Em entrevista após a partida, o atacante demonstrou confiança para a sequência da competição e garantiu que o apelido de ‘Haaland do Sertão’ não o incomoda.

A gente trabalhou bastante para estar na Copinha, agradeço a Deus por essa oportunidade e o próximo jogo vai ter mais dois para embalar na artilharia e continuar sendo comparado com o Haaland Dell - atacante do Bahia

“Sou um cara muito tranquilo em relação a isso (apelido). A nação tricolor botou esse apelido de Haaland do Nordeste e eu levo na brincadeira. É um ídolo pra mim, dentro e fora de campo. A multa (milionária) é fruto do nosso trabalho e muita disciplina também”, complementou Dell.

Com uma equipe sub-17, a mais jovem de toda a competição, o Bahia volta a campo na próxima terça-feira, 7, contra o Madureira, às 21h30. No outro jogo do grupo, o Capivariano venceu o Madureira por 1 a 0.