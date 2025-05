Arias e Ronaldo devem desfalcar o Bahia contra o Ceará

Bahia realizou o último treino antes do duelo contra o Ceará - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na manhã deste domingo, 20, dia de Páscoa, o elenco do Bahia finalizou a preparação para o duelo contra o Ceará, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último treino antes da partida foi realizado no CT Evaristo de Macedo e teve como destaque as ausências de Arias e Ronaldo, que permaneceram na fisioterapia e devem desfalcar a equipe tricolor no confronto.

A comissão técnica comandada por Rogério Ceni iniciou as atividades com a tradicional exibição de vídeo com os principais erros e acertos da última partida. Logo depois, os jogadores se dirigiram ao campo 1 para um aquecimento técnico e físico.

A parte principal do treino contou com um trabalho tático, dividido em dois setores do gramado. O elenco principal foi separado em dois grupos para enfrentar atletas da equipe sub-20, os “Pivetes de Aço”, em movimentações com foco na organização tática.

Na parte final do treinamento, alguns jogadores realizaram atividades específicas, como finalizações e lançamentos longos.

Entre os destaques da recuperação física, Iago Borduchi e Rodrigo Nestor voltaram a treinar normalmente com o grupo. Gabriel Xavier dividiu os trabalhos entre campo e academia, enquanto Michel Araujo seguiu sob orientação da fisioterapia em transição física e técnica.