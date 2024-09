Atacante do Bahia pode ser a surpresa na convocação da seleção uruguaia

Lucho Rodríguez marcou um gol no seu primeiro mês no Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Além de Santiago Arias, lateral da seleção da Colômbia, o Bahia pode ter outro jogador convocado para uma seleção principal. Trata-se do atacante Luciano Rodríguez, costumeiramente monitorado pelo Uruguai. A Celeste ainda não anunciou sua convocação para a próxima Data-Fifa, de setembro.

O espaço para a convocação de Lucho Rodríguez foi aberto com a suspensão de Darwin Núñez, que se envolveu em uma confusão com torcedores durante a semifinal da Copa América, contra a Colômbia. O jogador do Liverpool recebeu cinco jogos de suspensão e multa de US$ 20 mil (R$ 110 mil).

Leia Mais:

>> Lucho Rodríguez, do Bahia, jogou com Izquierdo: "Descanse em paz"

>> Chegou a hora? Bahia tenta alcançar semi da Copa do Brasil pela 1ª vez

Lucho Rodríguez tem 21 anos e é considerado um dos grandes talentos da sua geração no Uruguai. Ele já foi convocado para a seleção em março e junho deste ano, sendo titular contra Costa do Marfim e México. Apesar disso, o hoje atacante do Bahia ficou fora da lista da Copa América.

O jovem atacante chegou ao Bahia há um mês após ter 70% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Tricolor por 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões). Antes de acertar com o Bahia, o atacante conversou com o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, sobre seu futuro no futebol.

"Eu conversei com Marcelo quando tive a possibilidade de sair do Liverpool. Ele me deu sua opinião de buscar uma liga competitiva, como é a do Brasil. Creio que tomei uma boa decisão, é a liga mais competitiva da América. Creio que vou crescer muito, a torcida do Bahia me acolheu desde que cheguei, toda a equipe técnica. Estou muito feliz e animado para jogar", disse Lucho na sua coletiva de apresentação.

Além de Darwin Núñez, o volante Rodrigo Bentancur, além dos zagueiros Mathias Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez também foram suspensos. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) poderá recorrer dentro de sete dias.