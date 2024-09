Aula de disciplina: Bahia ainda não levou cartão vermelho na Série A

Elenco do Bahia é um dos mais disciplinados do Brasileirão 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia destaca-se como a equipe mais disciplinada do Campeonato Brasileiro de 2024. Com 25 rodadas completadas, o Tricolor de Aço é o único time da elite nacional que ainda não recebeu um cartão vermelho nesta temporada.

Até o último domingo, 1º, o Bahia dividia a liderança em disciplina com o Flamengo, mas o Rubro-Negro teve um jogador expulso em sua partida contra o Corinthians, consolidando o Bahia como o time mais disciplinado até o momento.

Além da ausência de expulsões, a equipe treinada por Rogério Ceni se destaca também por receber poucos cartões amarelos, acumulando 59 advertências. Apenas o Atlético-GO, Flamengo e Grêmio têm menos cartões amarelos que o Bahia, ocupando as primeiras posições nesse ranking de disciplina.

O Bahia volta a campo no próximo dia 15, contra o Atlético-MG, em partida da 26ª rodada do Brasileirão. O duelo será realizado na Arena Fonte Nova e está marcado para as 18h30.