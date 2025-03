Ba-Vi: confira prováveis escalações e onde assistir o clássico

Meia Cauly, do Bahia, em clássico Ba-Vi contra o Vitória - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Os maiores clubes do estado iniciam a disputa pela taça de campeão baiano. O primeiro clássico Ba-Vi que vai decidir o Campeonato Baiano de 2025 está marcado para este domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, válido pelo jogo de ida da decisão do estadual de número 121.

O Bahia vem com tudo em busca do 51º título do Baianão. O Esquadrão de Aço está motivado após a classificação histórica para a fase de grupos da Copa Libertadores, quando superou o Boston River-URU na Fonte Nova. O tricolor superou o Jacuipense na fase semifinal com direito a goleada no jogo de volta.

Já o Vitória vem de uma eliminação doída na Copa do Brasil. A equipe foi derrotada pelo Náutico em pleno Barradão e deu adeus ao maior torneio nacional do país na segunda fase.

Na luta pelo bicampenato estadual, o rubro-negro baiano chega a decisão invicto para conquistar a sua 31ª taça do Baianão. Nas semis, eliminou o Atlético de Alagoinhas vencendo os dois jogos.

Tricolor de Aço não terá problemas de escalação para o clássico

Sem problemas de ordem disciplinar ou física, o técnico Rogério Ceni deve escalar a base principal da equipe nos últimos jogos.

Os principais jogadores da equipe como Ramos Mingo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez estarão à disposição.

Leão da Barra deve ter dois retornos a equipe e meia é dúvida

O técnico Thiago Carpini deve contar com os retornos do lateral-direito Claudinho e do volante Val Soares. Os dois estão recuperados de lesão e devem ser opção no banco de reservas.

Já o meia Matheuzinho está na condição de dúvida para o confronto. Ele segue em tratamento de um desconforto muscular na coxa e passará por avaliação.

Onde assistir

TVE Bahia (TV aberta para o estado da Bahia e YouTube), TV Brasil (TV aberta para o restante do país), TV Bahêa (YouTube) e TV Vitória (YouTube).

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.