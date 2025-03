Bahia abre check-in para a estreia no Brasileirão contra o Corinthians

Torcida tricolor já pode confirmar sua ida para o jogo contra o Corinthians pela estreia no Brasileirão 2025 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Em meio a euforia da conquista do 51º título estadual diante do arquirrival Vitória no Barradão, o Bahia anunciou a abertura dos check-ins para a partida contra o Corinthians, marcada para o próximo domingo, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova, válido pela partida de estreia do Esquadrão no Brasileirão 2025.

Os sócios podem confirmar presença no confronto através do Portal do Sócio, no site da Arena Fonte Nova e da plataforma Ingresse.

Vale salientar ainda sem o advento da biometria facial, exceto os camarotes e o setor visitante do estádio.

O check-in é restrito nesta segunda-feira, 24, aos sócios do plano “Esquadrão Tô na Fonte”. O Bahia irá divulgar o planejamento detalhado com a programação de venda de ingressos nesta terça-feira, 25.