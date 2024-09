Bahia conta com voltas e desfalques para pegar Bragantino; veja lista

Gilberto retorna à lista de relacionados após se recuperar de lesão - Foto: Divulgação / Celo Gil

Com foco em triunfar e retornar para o G-6 do Campeonato Brasileiro, o time do Bahia foi relacionado para encarar o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, 1, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O duelo é válido pela 25ª rodada da Série A.

Como novidades, o Esquadrão contará com o retorno do lateral-direito Gilberto, que está recuperado de uma lesão muscular. Ademais, o atacante Rafael Ratão volta a aparecer entre os relacionados, pois cumpriu suspensão automática na partida do meio de semana contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

No entanto, o Tricolor de Aço também contará com dois desfalques na lista. Um deles é o zagueiro Marcos Victor, que está perto de ser anunciado pelo Athletico-PR. O outro é o atacante Biel, que segue se recuperando de uma contusão.

Diante disso, confira os atletas que irão para a partida:

Goleiros: Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes;

Laterais: Cicinho, Santiago Arias, Iago Borduchi, Luciano Juba e Gilberto;

Zagueiros: Kanu, Gabriel Xavier, David Duarte, Victor Cuesta, Vitor Hugo;

Meio-campistas: Cauly, Caio Alexandre, Yago Felipe, Thaciano, Everton Ribeiro, Carlos de Pena, Jean Lucas, Rezende;

Atacantes: Everaldo, Ademir, Luciano Rodríguez e Rafael Ratão