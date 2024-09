Bragantino tem sete desfalques confirmados para duelo contra o Bahia - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

No duelo deste domingo, 1, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino enfrentará o Bahia com um desfalque significativo de sete jogadores. Luan Cândido, Nathan Mendes, Léo Realpe, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Lucão e Helinho estão fora da partida devido a contusões.

Sob o comando do técnico português Pedro Caixinha, o Bragantino deverá entrar em campo com Cleiton no gol; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Guilherme na defesa; Jadsom, Raul (ou Lincoln) e Lucas Evangelista no meio-campo; e Vitinho (ou Jhon Jhon), Henry Mosquera e Eduardo Sasha no ataque. O time busca reverter uma sequência negativa de seis jogos sem vitória na Série A, ocupando atualmente a 15ª posição com 27 pontos.