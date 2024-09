Bahia pega Red Bull Bragantino para ficar no G6; veja onde assistir

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia enfrenta O Red Bull Bragantino, às 18h30 deste domingo, 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A missão do tricolor é se manter no G6 e se aproximar dos times à frente.



A equipe baiana está em boa fase no Brasileirão, onde não perde há três rodadas. O Bahia vai a Bragança Paulista para quebrar um tabu: nunca venceu o rival fora de casa. Em 16 jogos, são nove vitórias do time paulista e sete empates.



O Bahia encerrou a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino na manhã de sábado, 31, em um treino realizado sob chuva no CT Evaristo de Macedo. Foi a última atividade do elenco antes da viagem para São Paulo, onde enfrentará o adversário.



No campo 2, o técnico Rogério Ceni comandou uma sessão tática com o grupo, dividindo os jogadores em dois times para simular diferentes situações de jogo. O trabalho incluiu desde a construção das jogadas na defesa até as finalizações, buscando ajustar os detalhes para o importante duelo.



Ao contrário do Bahia, que vai com força total, o Red Bull Bragantino terá sete desfalques: Luan Cândido, Nathan Mendes, Léo Realpe, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Lucão e Helinho estão fora da partida devido a contusões.



A partida será comandada por:



- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ);

- Assistente 2: Douglas Pagung (ES);

- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto-MT;

- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

- Tansmissão: A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view)