Bahia deixa o G-6 e probabilidade de Libertadores diminui

QUAIS AS CHANCES?

Cauly e Thaciano em campo pelo Bahia, contra o Bragantino. - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro após perder para o Red Bull Bragantino neste domingo, 1º. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor hoje tem muito mais chances de conseguir vaga na próxima Copa Sul-Americana do que na Libertadores.

Para a UFMG, o Bahia agora possui 34,6% de chances de classificação à Libertadores, enquanto as possibilidades de Sul-Americana são bem maiores: 61,3%. A boa notícia é que todos os concorrentes abaixo do Esquadrão não acumulam nem 16% de chance de classificação para a principal competição de clubes da Conmebol.

As equipes com maior porcentagem no levantamento da UFMG são Botafogo (99,3%), Fortaleza (98,8%), Palmeiras (94,9%), Flamengo (84,7%), Cruzeiro (67,6%) e São Paulo (59,2%).

Vale lembrar que essa possibilidade pode ainda melhorar, diante do fato que a quantidade de vagas para a Libertadores costuma aumentar após o desempenho dos times nas competições da Conmebol e Copa do Brasil.