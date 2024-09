Ceni lamenta nova derrota do Bahia e cobra elenco: "Faltou concentração"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia deixou um ponto importante pelo caminho na noite deste domingo, 1º, durante a luta por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Após sofrer o gol da derrota no último lance do jogo contra o Bragantino, o técnico Rogério Ceni lamentou as decisões tomadas pelo time nos minutos finais.

“Era muito importante ter mantido esse ponto. Precisamos ter mais atenção para manter esses pontos. Não podemos nos desconcentrar ao ponto de deixar o jogador adversário dominar, girar e bater no gol da maneira que foi”, comentou o treinador.

Ceni pontuou que é necessário valorizar mais o ponto fora de casa, ainda mais em partidas como a deste domingo, onde apesar do volume criado, o Bahia encontrava dificuldades para jogar: "É assim que se caminha na tabela de classificação”.

Leia mais:

>> "Faltou um pouco de vontade", diz Ratão após derrota no último lance

>> Vitória tenta, para no goleiro do Vasco e perde mais uma na Série A

“Acho que o Bahia impôs sim seu jeito de jogar. Tivemos o maior controle de jogo, mas talvez tenhamos performado um pouco abaixo do que costumamos jogar”, frisou.



Durante a coletiva, o treinador tricolor destacou que é inadmissível o time voltar a sofrer um gol de bola cruzada na área, apenas três dias após a derrota para o Flamengo, onde a equipe perdeu por 1 a 0 com gol marcado após cobrança de escanteio, cobrando atenção do elenco:

“Faltou concentração. Não podemos tomar mais um gol de bola cruzada na área. Acho que esse é o ponto principal”, afirmou Ceni.