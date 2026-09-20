E.C.BAHIA
Bahia desafia o Athletico-PR fora de casa para tomar a 3ª colocação do Brasileirão
Times se enfrentam em jogo a partir das 19h30
Ao levar em consideração a briga em particular entre Palmeiras e Flamengo valendo o título do Brasileirão – as duas principais forças do futebol nacional abriram vantagem de 10 pontos sobre o terceiro colocado – resta aos outros times da Série A a luta pela terceira posição.
Quem é capaz de chegar mais perto dos inalcançáveis? A resposta a essa pergunta o amante do esporte descobrirá a partir das 19h30 de hoje, quando Athletico Paranaense e Bahia se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A chance de ficar, ao menos, por 17 dias (tempo de pausa do calendário por conta da Data Fifa) em terceiro na competição é o que buscam os comandados pelo técnico Rogério Ceni neste confronto, e só um resultado positivo garantirá isso.
Os atletas podem ficar tranquilos em certa medida, afinal de contas, atualmente na quarta colocação, o Tricolor de Aço não tem chance de sair do G-5 em caso de derrota – ou seja, o time permanece firme na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.
Se o Bahia pretende assumir o papel de ‘terceira força’ na primeira divisão do Brasileiro, será necessário superar quem está em terceiro atualmente. O Furacão não pretende facilitar para o Esquadrão e contará com o apoio das vozes das arquibancadas para se manter no topo ‘alcançável’.
Contudo, a equipe anfitriã tem uma grande baixa, o que fará o time perder grande poder ofensivo: o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols marcados, Kevin Viveros não está entre os selecionáveis do ‘professor’ Odair Hellmann por conta do acúmulo de cartões amarelos.
O time azul, vermelho e branco, há 11 jogos invicto, vem com força no ataque, inclusive com Alejo Véliz em seu melhor momento desde que passou a defender as cores do Bahia: nos últimos cinco jogos, o jogador foi às redes três vezes e deu uma assistência.
Além dele, o treinador tricolor ainda volta a contar com outros homens de frente – o argentino Mateo Sanabria, que durante a semana já treinou normalmente com o restante do elenco após se recuperar de lesão, e Kauê Furquim, liberado pela seleção brasileira sub-17. Kike Olivera, porém, está suspenso.
Apesar da possibilidade de o Bahia subir mais uma posição, Ceni, quando questionado em sua última coletiva sobre expectativas para o resto do torneio, preferiu não projetar o que pode acontecer nas rodadas seguintes.
Para ele, o foco deve se dar em um jogo de cada vez: “Vai ser ponto a ponto até o final. Temos uma sequência pesada, difícil, mas temos que aproveitar o momento e a confiança depois de vencer o clássico. Mas vai ser tudo ponto a ponto, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, o Brasileiro é muito equilibrado. Não posso fazer projeção, tenho que pensar no Athletico, vamos tentar fazer um jogo equilibrado para vencer mais uma partida”, avaliou.
Histórico
Embora o Esquadrão de Aço tenha, em um passado recente, bons números contra o Athletico-PR – quatro jogos sem ser superado – o histórico geral do confronto é bem favorável para o time paranaense.
Em 47 partidas, o Furacão levou a melhor 22 vezes (47%), enquanto Bahia só venceu em 13 oportunidades (28%). Entretanto, vale reforçar que, treinando o clube baiano, Rogério Ceni ainda não perdeu esse duelo.
No embate do primeiro turno, com 3 a 0 no placar, o Tricolor venceu e convenceu na Fonte Nova: Everaldo marcou duas vezes e Luciano Juba, nos acréscimos da etapa final, fechou o caixão.
Para repetir o bom desempenho que teve em casa, o Bahia treinou durante toda a semana, tendo encerrado só ontem os preparativos para o duelo de hoje.