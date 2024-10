Bahia faz treino técnico e avança na preparação para pegar o Criciúma

Rogério Ceni comanda mais um treinamento no CT Evaristo de Macedo com foco no Criciúma - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O elenco do Bahia deu continuidade na preparação focada no compromisso diante do Criciúma, marcado para este domingo, 29, às 18h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após os exerícios de ativação na manhã desta sexta-feira, 27, os atletas aperfeiçoaram a posse de bola em espaço reduzido, no campo 1 do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, Rogério Ceni dividiu o plantel em dois grupos.

O primeiro grupo foi ao campo 1 do CT e realizou um trabalho técnico com apoio do time Sub-20. Já no grupo 2, a outra parte aprimorou bolas paradas. Depois, os grupos inverteram os trabalhos aplicados. Ao final, parte dos jogadores treinaram cobranças de faltas frontais ao gol.

Continuando a fase de transição, Biel realizou atividades especial no campo. Acevedo participou de uma parte do treino com o grupo e fez exercícios técnicos e físicos especiais. Já Rezende deu continuidade ao tratamento no departamento médico.

O grupo encerra a preparação na manhã deste sábado, 28, na Cidade Tricolor. Na luta por uma das vagas diretas a Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço ocupa a 6ª posição, com 42 pontos somados.