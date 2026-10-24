CAMPEONATO BAIANO FEMININO
Bahia goleia Jacobina por 4 a 1 e abre vantagem para BaVi na final do Baianão
Mulheres de Aço vencem por 4 a 1 na ida da semifinal, com três gols de Wendy e um de Maia
O Bahia largou na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Baiano Feminino de 2026. As Mulheres de Aço venceram o Jacobina por 4 a 1, neste sábado, 24, no jogo de ida da semifinal, com direito a hat-trick de Wendy e um belo gol de Maia.
Com o resultado, o Tricolor chega em vantagem para a partida de volta, marcada para o próximo sábado, 31, às 9h, no CT Wet’n. O confronto definirá o segundo finalista do estadual, que já tem o Vitória classificado.
Wendy marca três vezes na goleada
O Bahia abriu o placar aos seis minutos, quando Wendy aproveitou um passe de Vilma pela direita para balançar as redes. Aos 17, a camisa 7 voltou a marcar e ampliou a vantagem tricolor.
O Jacobina diminuiu aos 20 minutos, mantendo a disputa aberta. Já nos acréscimos, Wendy marcou pela terceira vez na partida e completou o hat-trick.
Também nos acréscimos, Maia anotou o quarto gol do Bahia e fechou o placar em 4 a 1.
Vitória já está na final
O Vitória garantiu a primeira vaga na decisão após golear o Galícia por 7 a 0, nesta sexta-feira, 23, no CT Manoel Barradas, pelo jogo de volta da semifinal.
As Leoas da Barra venceram o confronto por 11 a 2 no placar agregado, depois de terem ganhado por 4 a 2 na partida de ida. Com a classificação, o Rubro-Negro manteve 100% de aproveitamento no estadual, com oito vitórias em oito jogos.
A equipe soma 81 gols marcados e apenas dois sofridos na competição.
Bahia e Jacobina decidem a vaga no sábado
O jogo de volta entre Bahia e Jacobina será disputado no próximo sábado, 31, às 9h, no CT Wet’n. As Mulheres de Aço buscam confirmar a classificação para enfrentar o Vitória na decisão do Campeonato Baiano Feminino.
Na fase anterior, o Bahia avançou após vencer a Jacuipense por 5 a 0. Já o Jacobina chegou à semifinal depois de golear o Camaçariense por 11 a 0 nas quartas de final.