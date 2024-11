Bahia goleia Vitória e conquista pentacampeonato do Baianão feminino

Título consagra uma temporada memorável para as Mulheres de Aço - Foto: Letícia Martins | Esporte Clube Bahia

No segundo duelo da final do Campeonato Baiano feminino, o Bahia não tomou conhecimento do Vitória e venceu pelo placar de 4x0 (5x0 no agregado), conquistando o pentacampeonato consecutivo. Os gols foram marcados por Ary (2x), Ellen e Aila, durante o confronto que aconteceu na tarde deste sábado, 16, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Na partida de ida, as Mulheres de Aço já haviam vencido, pelo placar de 1x0, e chegaram para o confronto com a vantagem do empate. No entanto, este não era o plano da equipe tricolor, que garantiu mais uma goleada na temporada.

Nos 12 jogos disputados, entre fase de grupos e mata-mata, o Bahia se manteve com 100% de aproveitamento, vencendo todos os seus jogos. No período marcou 119 gols e sofreu apenas um.

O título consagra uma temporada para lá de memorável para as Mulheres de Aço, que também foram campeãs da Série A2 do Brasileirão.

O jogo

A partida começou favorável para o Bahia, que se manteve com a posse de bola e conseguiu gerar perigo para a defesa rubro-negra. Desta maneira, aos 4 minutos do primeiro tempo, na primeira finalizado ao gol, Ary recebeu na entrada da grande área e finalizou no ângulo, sem chances para a goleira Ingrid.

No decorrer da primeira etapa, as melhores oportunidades foram das Mulheres de Aço, que viam o título cada vez mais próximo.

Na reta final, Geise, artilheira da competição, entrou no lugar de Talita, que saiu machucada, conseguindo a melhor chance da equipe rubro-negra ao infiltrar a área sozinha e finalizar na parte externa do canto esquerdo.

Mulheres de Aço | Foto: Letícia Martins | Esporte Clube Bahia

Nos acréscimos, em jogada de contra-ataque, Ellen recebeu um ótimo passe de Ary na grande área e levou a melhor contra a goleira, ampliando o marcador.

Na volta para a segunda etapa, demorou apenas 13 segundos para que as Mulheres de Aço ampliassem o placar. Após belo cruzamento de Kaiuska, Ary recebeu sozinha e finalizou ao gol. O bom momento se manteve, vendo o triunfo se tornar goleada com Aila, capitã e zagueira, que recebeu na grande área e marcou de cabeça. Com o resultado estabelecido, o jogo se tornou mais morno, com poucas oportunidades para as duas equipes, encerrando o marcador.