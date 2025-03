Bahia inicia preparação para enfrentar o Vitória na final do Baiano

Bahia fez seu primeiro treino de olho na decisão do Baianão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após garantir a classificação para a fase de grupos da Conmebol Libertadores com uma vitória de 1 a 0 sobre o Boston River, nesta quinta-feira, 13, o elenco do Bahia se reapresentou nesta sexta-feira, 14 no CT Evaristo de Macedo. O time iniciou a preparação para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, que acontece neste domingo, 16, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova.

A primeira atividade do dia foi um trabalho físico na academia, conduzido pelo preparador físico José Mário Campeiz. Em seguida, os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o time uruguaio ou não entraram em campo foram para o Campo 2 do CT para realizar atividades com o técnico Rogério Ceni. Divididos em quatro equipes, os atletas participaram de um trabalho de posse de bola em campo reduzido, com pequenas traves, focando no toque rápido e movimentação.

Após esse exercício, a equipe foi dividida em dois times e realizou uma atividade em campo ampliado, onde foram simuladas situações de saída de bola e marcação sob pressão. Para finalizar, alguns jogadores fizeram um trabalho específico de finalizações, buscando aprimorar a pontaria para o clássico decisivo.

O Esquadrão de Aço retorna aos treinos neste sábado, 15, à tarde, novamente no CT Evaristo de Macedo, para dar sequência à preparação para o clássico Ba-Vi.