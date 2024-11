Bahia não perde para o Juventude há 16 anos; confira o retrospecto

Bahia e Juventude se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Adversário do Esporte Clube Bahia neste sábado, 9, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude tem um tabu de 16 anos para quebrar no duelo. Isso porque os jaconeros não vencem o Esquadrão desde 2008, quando goleou o tricolor por 4 a 1, na 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante esse longo período sem perder para o time de Caxias do Sul, foram apenas seis confrontos — Bahia e Juventude ficaram de 2009 a 2021 sem se enfrentar—, sendo quatro triunfos e dois empates. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024 o Tricolor de Aço confirmou o favoritismo, e venceu o Juventude por 2 a 0, na Arena Fonte Nova.

Momento ruim

Para o duelo de amanhã, válido pela 33ª rodada da Série A, ambas as equipes chegam em turbulência. O Bahia, que ocupa a 7ª posição do certame, não vence há um mês e vem de uma derrota acachapante para o São Paulo, na útlima terça-feira, 5, quando foi derrotado por 3 a 0, na Arena Fonte Nova. Já o Juventude está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e vem de um jejum de vitórias ainda mais incômodo: não vence um jogo há dois meses.